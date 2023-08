Variazione della circolazione stradale per i prossimi eventi nel Comune di Udine

Nelle prossime settimane gli eventi e manifestazioni di interesse pubblico che avranno luogo nel territorio del Comune di Udine richiederanno alcune variazioni alla circolazione delle autovetture e dei motocicli. In particolare in occasione della 47esima “Sagra delle patate di Godia”, nella zona nord di Udine, non sarà più possibile parcheggiare nell’area adibita alla sosta in via Liguria, in corrispondenza con la piazza di Godia, da venerdì 18 agosto a venerdì 8 settembre. Inoltre dalle ore 17.00 alle 2.00 del giorno successivo del 25, 26, 31 agosto e 1, 2 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 2.00 del giorno successivo del 27 agosto e 3 settembre nello stesso tratto di via Liguria sarà vietato il transito, con eccezione per i frontisti e i residenti. Nell’intersezione tra via Imperia e via Liguria ci sarà l’obbligo di svolta a destra e non sarà possibile parcheggiare in via Genova nel tratto tra l’incrocio con via Liguria e via Beorchia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico verranno sospese le fermate lungo le vie non percorse dai mezzi e verranno istituite fermate provvisorie: nei giorni 25, 26, 27 agosto, 1,2 e 3 settembre per l’intera giornata la linea 7 avrà il capolinea all’altezza del civico 404/a di via Bariglaria e del civico 190 di via Liguria; nei giorni dal 18 al 24, dal 28 al 30 agosto e dal 4 all’8 settembre la linea 7 da via Liguria svolterà in via Genova, via Beorchia per raggiungere via Bariglaria. Dal 21 al 31 agosto prossimi non si potrà transitare in via Magrini, nella corsia in ingresso da via Muratti, fatta eccezione per i residenti e per i veicoli commerciali che dovranno caricare o scaricare merce. I veicoli transiteranno nella corsia parallela su cui vigerà il doppio senso di circolazione, a velocità moderata. Il 29 agosto, per un tratto di via Caprera dalle ore 8.00 fino alla fine della giornata lavorativa sarà vietato il transito, e il traffico sarà fatto proseguire lungo via Villa Glori, via Bixio, via Teano e via Bezzecca. Sabato 19 e Domenica 20 agosto sono in programma rispettivamente la processione in occasione della festa di San Rocco, che partirà dalla Chiesa omonima alle ore 18.50 circa, per proseguire lungo via San Rocco, via Della Valle, via Joppi e via della Roggia e chiudere il percorso nuovamente alla Chiesa di San Rocco alle ore 19.30; e il corteo in occasione del tour sociale del “Club Amici della Topolino Trieste”, che partirà in Piazza Primo Maggio alle ore 10, per proseguire in via Manin, Piazza Libertà e si concluderà con la salita al Piazzale del Castello. Il percorso di ritorno con discesa in Piazza Libertà terminerà indicativamente alle ore 12.30.