Arte della Musica: Laluna Impresa sociale di Casarsa della Delizia crea un laboratorio musicale e di scrittura per una canzone che racconti la disabilità

Un laboratorio musicale e insieme di scrittura creativa per realizzare una canzone che racconti vita, desideri, fatiche delle persone con disabilità che intraprendono percorsi di autonomia.

Dalla fattiva collaborazione tra l’associazione L’arte della Musica e l’associazione Laluna Impresa sociale di Casarsa della Delizia, nasce il nuovo laboratorio musicale che sarà tenuto dall’insegnante di canto e cantante Francesca Ziroldo e dal musicista e compositore Nicola Milan.

Il percorso prenderà il via ufficialmente il 13 Settembre e coinvolgerà una decina di ragazzi con disabilità tra i 20 e i 30 anni che in questi anni sono stati protagonisti di percorsi di autonomia abitativa accompagnati dagli educatori de Laluna

“L’utilizzo delle parole e della musica per raccontare di sé – ha spiegato la coordinatrice de Laluna Alessia Amodeo – non è solo un’operazione artistica ma può diventare, se ben accompagnata, un processo terapeutico, un modo per elaborare il proprio vissuto e le proprie emozioni trasformandole in un messaggio fruibile a chi è lontano da certi temi”.

All’interno del percorso musicale ci sono alcuni eventi speciali. Il primo in programma è il concerto che si terrà il 17 novembre al teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. “In quell’occasione – aggiunge il presidente de L’Arte della musica Nicola Milan – verrà presentato al pubblico il progetto “Note di inclusione”, che partendo dalle musiche del cd “Restiamo umani” si arricchirà ulteriormente con la presentazione del risultato del lavoro di questo laboratorio che rappresenta per noi una nuova e graditissima occasione di collaborazione con l’associazione Laluna”. Oltre al concerto, è previsto il 17 e 18 novembre anche un convegno che si svolgerà nella sede de Laluna.

L’associazione sangiovannese che si occupa di favorire l’autonomia, la dignità e l’inclusione delle persone con disabilità è partner del progetto “Note sconfinate” finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il quale L’Arte della Musica sta offrendo diverse occasioni di divulgazione culturale e sociale sul territorio. Si rafforza così la collaborazione con l’associazione L’arte della musica che dal 2012 si è fatta promotrice di cultura e musica, organizzando concerti ed eventi culturali in tutta la regione e non solo e promuovendo l’istruzione musicale attraverso la sua scuola di musica con sedi a Zoppola e San Giovanni di Casarsa.