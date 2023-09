“Dialoghi” autunnali: fra territorio, attualità e super-ospiti. Il Festival internazionale e itinerante della Conoscenza prosegue in autunno

Dopo un’estate densa di eventi, il Festival internazionale e itinerante della Conoscenza “dialoghi”, organizzato da Culturaglobale, prosegue sotto il tema Resistenze e Bellezza con la sessione autunnale, che si annuncia ricca di collaborazioni, incontri di attualità, super ospiti e la consegna del Premio alla Carriera, giunto alla IV edizione. “Dialoghi” è una finestra sul mondo dell’informazione, della creatività letteraria e artistica e nasce dalla volontà di dare importanza e priorità alla cultura, “motore” della crescita non solo tecnologica ed economica, ma soprattutto sociale e culturale, per una conoscenza del mondo e dell’uomo, visti nella loro complessità.

Il Festival “dialoghi” è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Civibank Sparkasse Spa, Legacoop FVG, COOP Alleanza 3.0. Nell’ edizione 2023 sono state coinvolte 4 Nazioni e toccati 16 territori comunali. Inoltre, sono numerose le sinergie sviluppate con Enti e Associazioni del territorio che hanno portato anche alle varie operazioni di solidarietà svolte nel tempo. Quest’anno, in particolare, è stata attivata una raccolta fondi a favore della Fondazione Burlo Garofolo e a ogni tappa del Festival il pubblico può donare il suo contributo, aiutando così a implementare i servizi dell’Ospedale infantile triestino, fiore all’occhiello della pediatria in regione.

Nella fase che si svilupperà fra settembre e ottobre, “dialoghi a scuola” vedrà uno sviluppo particolarmente articolato su diverse fasce d’età, con una serie di incontri negli Istituti superiori e ospiti autorevoli quali: Benedetta Tobagi, Zita Dazzi, Andrea Franzoso, S. Farian Sabahi. Per il più piccoli arriveranno invece Antonio Ferrara, Guia Risari e il Teatro Molino Rosenkranz. L’operazione coinvolgerà circa 3.000 studenti di ogni ordine e grado e, grazie al PCTO attivato con il Polo liceale di Gorizia, gli studenti possono interagire con il pubblico, sostenendo allo stesso tempo l’organizzazione con attività di accoglienza e di presentazione degli ospiti. In particolare, giovedì 28 settembre alle 18.00, nella Sala del Consiglio di Turriaco, nell’incontro La Resistenza delle donne, gli studenti del Polo liceale di Gorizia, dialogheranno con l’autrice Benedetta Tobagi.

La sessione autunnale aperta al pubblico partirà venerdì 8 settembre: alle 18.00, nella sala del Consiglio di Turriaco, si terrà l’incontro Sport. Disabilità, valori, inclusione, realizzato in collaborazione UISP FVG, FISIP e Sport X All Hans Erlacher Team. L’autore del volume, Luca Grion, presenterà il suo lavoro insieme al giornalista Vincenzo Compagnone e la testimonianza degli sportivi Giacomo Castellaneta e Martina Vozza.

Sabato 9 settembre alle 20.30, nel Salone municipale di Campolongo Tapogliano, si terrà la lettura scenica Marcovaldo, nel centenario della nascita di Italo Calvino e del 60° della pubblicazione del libro. Con Roberto Pagura, di Teatro Molino Rosenkranz, e Paolo Forte alla fisarmonica.

Dal 14 al 17 settembre, nel Borgo medievale di Giassico e nei suoi dintorni, si terrà la rassegna Le muse a Giassico, pensata per valorizzare l’incantevole borgo medievale in comune di Cormòns e realizzata grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Per quattro giorni, fra le corti comuni e i giardini delle case private – che per l’occasione apriranno le loro porte al pubblico – si terranno presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, concerti e conferenze. In particolare, domenica 17 settembre sarà interamente dedicata ai “benandanti” e tra i vari appuntamenti si segnalano i concerti dei Vocal Cocktail e quello de I Benandanti, gli spettacoli teatrali di Fierascena e di Molino Rosenkranz.

Quello di Giassico è un appuntamento particolarmente importante perché mette in sinergia numerose associazioni, attività produttive e commerciali e privati del territorio fra cui: Amiis da Mont Quarine, Associazione Judrio, la Parrocchia di Cormòns, Casa Menis Pallavisini, Casa Riz, Daphne Immobiliare, il negozio Alimentari Tomadin, le aziende Valentino Butussi e Borgo SanDaniele.

Questo appuntamento – come altri nel corso del Festival, abbinati all’entrata libera e gratuita – conferma la natura di “dialoghi” che da sempre è low cost e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali a luoghi della Regione FVG particolarmente interessanti dal punto di vista artistico, storico, culturale e naturalistico.

Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, al Teatro Gustavo Modena e in collaborazione con il Comune di Palmanova, si terrà il Gran Finale dell’edizione 2023. Giovedì 28 settembre alle 18.00 è in programma Restare, tornare, arrivare: giovani nelle terre alte, tra opportunità, difficoltà, strategie e visioni, conferenza curata da Legacoop FVG, moderata dalla presidente Michela Vogrig, con la partecipazione di Andrea Membretti, Agata Gridel, Stefania Marcoccio, Ilaria Selenati e Camilla Tucillo.

Venerdì 29 settembre alle 18.00, l’autrice e giornalista Zita Dazzi insieme agli Studenti del Polo Liceale, presenterà Gli anni di Luce. Dal rapimento Moro alla morte di Berlinguer. Alle 19.00, il giornalista Nello Scavo presenterà, insieme alla collega Elisa Michellut, il volume Libyagate. Una storia al limite dell’incredibile.

Sabato 30 settembre alle 16.30 Teresa Vergalli, in collegamento streaming, parlerà del suo libro La vita Partigiana di Anuska, insieme alla docente Marta Verginella. Alle 17.30, si terrà la cerimonia di consegna del Premio alla Carriera alla giornalista Lucia Goracci al quale parteciperà la scrittrice Zita Dazzi. L’evento sarà omaggiato dalla lettura Vi presento Pablo Neruda (nel 50° anniversario della morte del Poeta), dell’attore Sebastiano Somma, accompagnato al violino dal M° Riccardo Renato Bonaccini.

Domenica 1° ottobre alle 16.30 il geologo, scrittore e conduttore Mario Tozzi, insieme alla divulgatrice Sara Segantin, terrà l’incontro Perché il clima sta cambiando? Alle 18.00 andrà in scena Soil Music. L’ascolto della terra con il filosofo Telmo Pievani, Gian Luigi Carlone, musicista e membro fondatore della Banda Osiris; e Biagio Bagini, musicista e scrittore. Alle 21.00 l’attesissimo spettacolo scritto e narrato da Andrea Scanzi, con Gianluca Di Febo: E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato.

“dialoghi avrà una coda di due appuntamenti, il 13 ottobre a Corno di Rosazzo, con la Lectio magistralis di Angelo Floramo su Il vino nella storia, dal Medioevo ai Testi Sacri; e il 27 ottobre alle 18.00 a Turriaco, con la presentazione del libro Noi donne di Teheran, di S. Farian Sabahi, curata dagli Studenti del Polo Liceale di Gorizia.

