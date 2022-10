Nue 112: Spitaleri (Pd), spaventa sofferenza e fuga di personale

“Sono passati ormai due anni dalla promessa dell’assessore Riccardi di occuparsi dei problemi del personale della centrale Sores, ripetuti un anno fa e anche quelli disattesi. Allora poteva ancora nascondersi dietro alla solita ‘pesante eredità’ del passato, ma ora le scuse sono finite. Per questo spaventa la sofferenza e la volontà di fuga anche dalla centrale 112, che pare diventata un’epidemia fuori controllo e che potrebbe avere conseguenze pesantissime. Non si capisce chi dialoga con il personale e i sindacati, quale programmazione sia stata messa in atto per evitare tutto questo, dopo i molti allerta che pure sono stati mandati. Speriamo non si voglia giungere all’esternalizzazione anche del Nue e poi magari anche della Sores. Speriamo che Riccardi, alla fine del suo mandato, vorrà concentrarsi a limitare i danni, lui che era arrivato per raccogliere le nostre ‘macerie’”. Lo afferma Salvatore Spitaleri del Pd, commentando la notizia riguardante le richieste di trasferimento del personale del servizio Nue 112 della centrale di Palmanova (Udine), che nell’ultimo anno sarebbero state pari al 42% dell’organico.