Sanità: Presidente Massimiliano Fedriga firma contratto con il nuovo direttore generale Asufc Denis Caporale

Il presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato oggi il contratto con il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) Denis Caporale. Caporale, nato nel 1975, già direttore dei servizi sociosanitari di Asufc, assume l'incarico da domani 1 Maggio e per la durata di cinque anni subentrando a Massimo Braganti.

Caporale, nato nel 1975, è laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino e ha conseguito un master di secondo livello in Economia e management della sanità all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel corso della propria carriera ha svolto incarichi di rilievo all’interno del sistema sociosanitario del Friuli Venezia Giulia, tra cui quello di direttore dei servizi socio sanitari dell’Asufc e quello di vicecommissario straordinario con funzione di direttore sociosanitario dell’Azienda sanitaria 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli.

