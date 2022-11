In mille presenti al Rossetti per la serata inaugurale della 22° edizione del Trieste Science+Fiction

Si è svolta ieri sera, martedì 1 novembre, la serata inaugurale della 22° edizione del Trieste Science+Fiction, il più importante festival di fantascienza del panorama italiano. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta al Politeama Rossetti e ha visto una grande affluenza di pubblico, con la partecipazione di 1.000 persone. A seguire è stato proiettato in anteprima italiana il film “The Visitor From the Future” di François Descraques (Francia, 2022): tratto dall’omonima e divertente web serie che ha suscitato scalpore in Francia, il film è ambientato nel lontano 2555 tra viaggi nel tempo e società al collasso, in un mondo ormai in rovina a causa di un disastro ecologico. Il festival proseguirà fino a domenica 6 novembre presso il Politeama Rossetti, Teatro Miela e il DoubleTree by Hilton Trieste.