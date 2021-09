Oggi e domani a Roma il G20 della “salute”

Sarà Roma ad ospitare oggi e domani (5 e 6 settembre), la riunione dei Ministri della Salute organizzata dall’Italia nell’ambito della Presidenza del G20. La due giorni è stata convocata dall’Italia, convinta dell'importanza dei temi sanitari per una crescita globale e per il benessere e la prosperità dell’intera comunità internazionale, con lo scopo di elevare il livello di collaborazione finalizzato ad affrontare uniti le sfide sanitarie a livello internazionale. La riunione verterà sugli effetti della pandemia di COVID-19 sulla sanità mondiale e sulle conseguenze dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Verranno chieste inoltre ulteriori azioni a favore di una “sanità unica”, di una migliore interconnessione tra la salute animale, la salute umana e le condizioni ambientali, e una maggiore cooperazione mondiale per garantire un accesso equo agli strumenti di controllo delle malattie come vaccini, terapie e diagnostica.